Vidal: “Non ho paura di dire scudetto, voglio vincere con Conte” (Di sabato 26 dicembre 2020) Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. L’eliminazione è stato il momento più duro per noi, vincere la Champions è un mio sogno. È stato difficile. Il progetto dell’Inter è nuovo, ci sono giocatori giovani e che hanno fame di vincere qualcosa. Siamo tristi di essere andati fuori dalla Champions, ma ci sono ancora due obiettivi importanti. scudetto? Non ho paura di pronunciarlo. Ne ho vinti tanti in Italia, Spagna e Germania. Questo è il mio obiettivo, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e vedere se siamo all’altezza di vincere lo scudetto. Sono stati quattro anni belli, abbiamo fatto bene. C’è la voglia di fare qualcosa di nuovo in Italia. Con Conte parlavamo sempre di lavorare insieme, anche prima dell’Inter. ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 dicembre 2020) Arturo, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. L’eliminazione è stato il momento più duro per noi,la Champions è un mio sogno. È stato difficile. Il progetto dell’Inter è nuovo, ci sono giocatori giovani e che hanno fame diqualcosa. Siamo tristi di essere andati fuori dalla Champions, ma ci sono ancora due obiettivi importanti.? Non hodi pronunciarlo. Ne ho vinti tanti in Italia, Spagna e Germania. Questo è il mio obiettivo, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e vedere se siamo all’altezza dilo. Sono stati quattro anni belli, abbiamo fatto bene. C’è la voglia di fare qualcosa di nuovo in Italia. Conparlavamo sempre di lavorare insieme, anche prima dell’Inter. ...

FcInterNewsit : Vidal: 'Scudetto? Io non ho paura a dirlo. Dura l'uscita dalla Champions, ma questo gruppo ha fame di vincere' - Gazzetta_it : #Vidal non nasconde l’Inter: “Obiettivo scudetto, non ho paura a dirlo” - internewsit : Vidal: 'Inter, vero Arturo ancora non si è visto! Mai contatti con la Juventus' - - napolista : Vidal: “Non ho paura di dire scudetto, voglio vincere con Conte” Il centrocampista a Sky Sport: “Il progetto dell'I… - passione_inter : Vidal: 'Volevo tornare da Conte per vincere. All'Inter non hanno ancora visto il miglior Vidal' -… -