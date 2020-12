Tragedia a Natale, impicca i figli di 1 e 3 anni e poi tenta suicidio (Di sabato 26 dicembre 2020) . La moglie si era suicidata il giorno della vigilia Dramma nelle Filippine nel giorno di Natale, dove un uomo ha ucciso i suoi piccoli dopo la morte della moglie, avvenuta il giorno prima. Aiko Siancunco ha assassinato i suoi figli L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 26 dicembre 2020) . La moglie si era suicidata il giorno della vigilia Dramma nelle Filippine nel giorno di, dove un uomo ha ucciso i suoi piccoli dopo la morte della moglie, avvenuta il giorno prima. Aiko Siancunco ha assassinato i suoiL'articolo proviene da www.meteoweek.com.

