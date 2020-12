Roma | blitz dei Carabinieri | arrestati 2 rapinatori

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 26 dicembre 2020) Idel Gruppo di, in due distinte operazioni, hanno arrestato due. Il primo a finire in manette è un 34enne di nazionalità tunisina che, la scorsa sera, in via Manin, a pochi passi da Piazza dei Cinquecento, ha aggredito un 35enne di nazionalità romena nel tentativo di rapinargli il portafoglio. Idella StazionePiazza Dante, in transito in quel momento, lo hanno rintracciato e bloccato mentre stava rapinando un’altra persona. L’uomo, in forte stato di agitazione, sin da subito ha cercato di opporsi all’arresto sferrando ai militari calci e pugni che, sono riusciti a bloccarlo ricorrendo allo spray urticante in dotazione. Per il 34enne si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Poco più tardi, ...