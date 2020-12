Milan | tempo di calciomercato | la strategia di Pioli e Maldini

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 dicembre 2020)hanno un rapporto sempre più solido. La svolta è avvenuta in primavera. Ora i progetti diper ildel futuro Paoloe Stefanohanno un rapporto sempre più solido. La svolta è avvenuta in primavera, quando il tecnico ha dimostrato grande professionalità nonostante le voci su Rangnick. A questo aspetto, si sono aggiunti anche i risultati alla guida di unsicuramente non colmo di top player. Il dirigente rossonero ha un dialogo continuo con il tecnico e presto ci saranno altri confronti per il mercato invernale.non ha fatto nomi specifici, ma si fida totalmente diper gli acquisti in difesa e in attacco. Leggi su Calcionews24.com