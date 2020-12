Meteo verso Capodanno 2021. Ancora freddo e neve all’assalto dell’Italia (Di sabato 26 dicembre 2020) Prima il freddo e la neve a quote localmente collinari che stanno sferzando diverse parti dell’Italia, poi seguirà una bella nevicata su parte di Val Padana. Il Meteo di queste festività natalizie e giorni immediatamente a seguire promette davvero scintille, non ci sarà da annoiarsi. Lo scenario non sembra destinato a cambiare nemmeno per fine anno. Dopo il passaggio dell’intensa perturbazione di lunedì 28 dicembre, un’estesa sacca depressionaria abbraccerà Ancora mezza Europa e si protenderà Ancora fin sul Mediterraneo. Tanta neve Ancora in arrivo fino a quote localmente basseNuovi fronti in serie verranno pilotati alle nostre latitudini e coinvolgeranno il Mediterraneo Centrale e l’Italia, dove si assisterà allo sviluppo di ulteriori figure di ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 26 dicembre 2020) Prima ile laa quote localmente collinari che stanno sferzando diverse parti, poi seguirà una bella nevicata su parte di Val Padana. Ildi queste festività natalizie e giorni immediatamente a seguire promette davvero scintille, non ci sarà da annoiarsi. Lo scenario non sembra destinato a cambiare nemmeno per fine anno. Dopo il passaggio dell’intensa perturbazione di lunedì 28 dicembre, un’estesa sacca depressionaria abbracceràmezza Europa e si protenderàfin sul Mediterraneo. Tantain arrivo fino a quote localmente basseNuovi fronti in serie verranno pilotati alle nostre latitudini e coinvolgeranno il Mediterraneo Centrale e l’Italia, dove si assisterà allo sviluppo di ulteriori figure di ...

La giornata di Santo Stefano sarà all'insegna del brutto tempo su gran parte dell'Italia ... con neve che cadrà già a partire da 300 metri, in particolare sul versante adriatico. Per sabato 26 ...

Ormai non sembrano esserci più dubbi, tanto che le previsioni meteo sembrano convergere verso un'unica previsione: tra domenica sera e lunedì tornerà la neve a Como e provincia. E se non esistono ...

La giornata di Santo Stefano sarà all'insegna del brutto tempo su gran parte dell'Italia ... con neve che cadrà già a partire da 300 metri, in particolare sul versante adriatico. Per sabato 26 ...Ormai non sembrano esserci più dubbi, tanto che le previsioni meteo sembrano convergere verso un’unica previsione: tra domenica sera e lunedì tornerà la neve a Como e provincia. E se non esistono ...