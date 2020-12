Liverpool | Henderson | “Esistono cose più importanti del calcio | non importa aver vinto la Premier”

Leggi su mediagol

(Di sabato 26 dicembre 2020) Jordanripercorre le tappe di questo 2020 prossimo a concludersi., Klopp su Salah: “Momo scontento? Avreste dovuto vederlo durante l’ultimo allenamento”Il capitano delsi è mostrato orgoglioso per il trionfo dei Reds, vittoriosi della scorsaLeague. Il successo non ha potuto però cancellare il disastroso anno vissuto dal mondo intero a causa della piaga Covid 19. Le parole del centrocampista inglese nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport."Questo 2020 è stato un ottovolante. Da un lato, ho realizzato il mio sogno di una vita: sono diventato il campione d’Inghilterra. Ma date le circostanze, tutto è stato molto strano. Moltebrutte stavano accadendo nel mondo, le persone soffrivano molto per il Covid-19 e ho capito che ci sonopiù ...