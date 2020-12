Lampard: “Non siamo ancora pronti per vincere la Premier” (Di sabato 26 dicembre 2020) Ai microfoni di Sky Sport UK, nel giorno del boxing day, ha parlato il tecnico del Chelsea Frank Lampard a poche ore dal derby di Londra, contro l’Arsenal. Il tecnico ha ammesso che il Chelsea non è ancora pronto per vincere la Premier: “Per il momento sono felice di quanto stiamo facendo ma serve di più. Vogliamo essere competitivi per il titolo, ma dobbiamo accettare il fatto che è un processo step by step. Ne abbiamo già fatti alcuni, ma so che abbiamo il potenziale per farne ancora tanti altri. Al momento non siamo ancora pronti per vincere la Premier. Abbiamo preso tanti giocatori e alcuni di loro hanno bisogno di tempo, per questo non mi pongo obiettivi a lungo termine. Stiamo cercando di colmare il gap visto in ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 dicembre 2020) Ai microfoni di Sky Sport UK, nel giorno del boxing day, ha parlato il tecnico del Chelsea Franka poche ore dal derby di Londra, contro l’Arsenal. Il tecnico ha ammesso che il Chelsea non èpronto perla: “Per il momento sono felice di quanto stiamo facendo ma serve di più. Vogliamo essere competitivi per il titolo, ma dobbiamo accettare il fatto che è un processo step by step. Ne abbiamo già fatti alcuni, ma so che abbiamo il potenziale per farnetanti altri. Al momento nonperla. Abbiamo preso tanti giocatori e alcuni di loro hanno bisogno di tempo, per questo non mi pongo obiettivi a lungo termine. Stiamo cercando di colmare il gap visto in ...

