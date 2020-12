Governo | da ' istituzionale' a ' tecnico' | i tanti modi di affrontare i tornanti più difficili 4

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 dicembre 2020) (Adnkronos) -- Presieduto da una alta personalità(ad esempio ex Capi dello Stato, presidenti o ex di una delle due Camere o della Corte costituzionale), chiamato a gestire una fase di transizione, con l'obiettivo di realizzare le riforme istituzionali, sostenuto da un ampio schieramento parlamentare. Mai insediato concretamente, viene incaricato di formarlo Antonio Maccanico il 1 febbraio 1996, che rinuncia il 14 dello stesso mese dopo aver verificato l'impossibilità di portare a termine il tentativo con successo.DI LARGHE INTESE O GRANDE COALIZIONE - Si forma quando le elezioni si concludono con un risultato di sostanziale parità, senza che nessuno degli schieramenti in campo riesca ad esprimere una maggioranza. Si insedia così unsostenuto dalle ...