Dakar 2021, il calendario delle 12 tappe. Date e percorso, partenza il 2 gennaio (Di sabato 26 dicembre 2020) Il calendario delle dodici tappe della Dakar 2021, lo storico rally che come lo scorso anno si svolgerà interamente in Arabia Saudita dal 2 gennaio. Diversi però i cambiamenti sul percorso, a cominciare dalla sede di arrivo che sarà Jeddah e non la capitale Riad. In tutto i partecipanti dovranno percorrere un totale di 7646 chilometri, dei quali 4767 km di prova speciale cronometrata. La prima tappa sarà un prologo di soli 11 chilometri cronometrati in quel di Jeddah, ma le insidie maggiori arriveranno già nei primi giorni con lunghi tratti nel deserto dove le pietre potrebbero giocare brutti scherzi. Grande protagonista ovviamente sarà l’Empy Quarter, il deserto di sabbia più grande del mondo. Tra le auto sarà battaglia per togliere il titolo dello scorso anno a ... Leggi su sportface (Di sabato 26 dicembre 2020) Ildodicidella, lo storico rally che come lo scorso anno si svolgerà interamente in Arabia Saudita dal 2. Diversi però i cambiamenti sul, a cominciare dalla sede di arrivo che sarà Jeddah e non la capitale Riad. In tutto i partecipanti dovranno percorrere un totale di 7646 chilometri, dei quali 4767 km di prova speciale cronometrata. La prima tappa sarà un prologo di soli 11 chilometri cronometrati in quel di Jeddah, ma le insidie maggiori arriveranno già nei primi giorni con lunghi tratti nel deserto dove le pietre potrebbero giocare brutti scherzi. Grande protagonista ovviamente sarà l’Empy Quarter, il deserto di sabbia più grande del mondo. Tra le auto sarà battaglia per togliere il titolo dello scorso anno a ...

