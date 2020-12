Crisi in Ucraina | in piazza la “Maidan fiscale”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 26 dicembre 2020) Roma, 26 dic – Non hanno decisamente portato bene al presidente ucraino Volodymyr Zelensky le dichiarazioni di qualche mese fa sulla Bielorussia nelle quali si augurava una “nuova”, ovvero un colpo di Stato come quello del 2014. Il nome “” – indipendenza in lingua– viene dellacentrale di Kiev teatro delle proteste e dei violenti scontri che hanno portato alla destituzione dell’ex-presidente filo-russo Viktor Yanukovych. La profezia però gli si è rivolta contro ed oggi a dover fare i conti con una seconda– ribattezzata “” – è proprio lui stesso. La rivolta di commercianti e Pmi Da giorni la Verkhovna Rada, il parlamento ucraino, è assediato da commercianti e piccoli imprenditori. Protestano contro i provvedimenti ...