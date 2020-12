Coronavirus, i numeri in chiaro. Maga: «Continuare con le restrizioni fino a febbraio, anche per le scuole» (Di sabato 26 dicembre 2020) Se c’è una cosa, tra le altre, che i mesi di pandemia hanno insegnato è l’importanza di prevenire le mosse di un nemico che ancora oggi non smette di mietere vittime in Italia e nel mondo. È sulla base di un’urgenza preventiva che dal laboratorio di virologia molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), il professor Giovanni Maga mette anche oggi, 26 dicembre, i numeri in chiaro sui dati Covid delle ultime 24 ore. Con 10.407 nuovi positivi e 206 decessi, «le statistiche parlano chiaramente di una discesa ma è proprio ora il momento di non mollare la presa con le restrizioni», comincia subito a dire. Approfondiamo la lettura dell’epidemia partendo dai numeri, professore. Il bilancio è positivo su quali fronti? «Senza dubbio sulla pressione del sistema sanitario. Si ... Leggi su open.online (Di sabato 26 dicembre 2020) Se c’è una cosa, tra le altre, che i mesi di pandemia hanno insegnato è l’importanza di prevenire le mosse di un nemico che ancora oggi non smette di mietere vittime in Italia e nel mondo. È sulla base di un’urgenza preventiva che dal laboratorio di virologia molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), il professor Giovannimetteoggi, 26 dicembre, iinsui dati Covid delle ultime 24 ore. Con 10.407 nuovi positivi e 206 decessi, «le statistiche parlano chiaramente di una discesa ma è proprio ora il momento di non mollare la presa con le», comincia subito a dire. Approfondiamo la lettura dell’epidemia partendo dai, professore. Il bilancio è positivo su quali fronti? «Senza dubbio sulla pressione del sistema sanitario. Si ...

