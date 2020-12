Chi è Sofia Scala, la Sofi del duo “Me contro Te” (Di sabato 26 dicembre 2020) Classe 1997, Sofia Scala è una ragazza dolcissima dai lunghi capelli mori. Sofi, come la chiamano tutti e in particolare i suoi followers, è amatissima sui social in cui cerca di condividere non solo la sua vita lavorativa ma anche quella privata. In coppia con Luigi ha fondato il duo dei Me contro te. Una vera e propria principessa 2.0: ecco chi è Sofia Scalia, conosciuta da tutti semplicemente come Sofi del duo Me contro Te. Sofia, in coppia con Luigi, sono tra le coppie di youtuber più amate dalla generazione teen e non solo. Insieme hanno aperto un canale youtube da milioni e milioni di iscritti e visualizzazioni. I Me contro te, infatti, sono amatissimi. I due hanno messo su ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 dicembre 2020) Classe 1997,è una ragazza dolcissima dai lunghi capelli mori., come la chiamano tutti e in particolare i suoi followers, è amatissima sui social in cui cerca di condividere non solo la sua vita lavorativa ma anche quella privata. In coppia con Luigi ha fondato il duo dei Mete. Una vera e propria principessa 2.0: ecco chi èScalia, conosciuta da tutti semplicemente comedel duo MeTe., in coppia con Luigi, sono tra le coppie di youtuber più amate dalla generazione teen e non solo. Insieme hanno aperto un canale youtube da milioni e milioni di iscritti e visualizzazioni. I Mete, infatti, sono amatissimi. I due hanno messo su ...

