Sci alpino, Coppa del Mondo Semmering 2020: programma, orari, tv, streaming (Di venerdì 25 dicembre 2020) La prossima settimana la Coppa del Mondo femminile fa tappa in Austria a Semmering nelle discipline tecniche. Si comincia con il gigante con la spettacolare sfida tra le specialiste delle porte larghe. Marta Bassino e Federica Brignone puntano alla vittoria; mentre il giorno dopo ci sarà lo slalom con Irene Curtoni che è certamente la miglior carta azzurra tra i rapid gates. Di seguito il programma delle gare di Semmering, valevoli per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. GARE Semmering 2020: ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 dicembre 2020) La prossima settimana ladelfemminile fa tappa in Austria anelle discipline tecniche. Si comincia con il gigante con la spettacolare sfida tra le specialiste delle porte larghe. Marta Bassino e Federica Brignone puntano alla vittoria; mentre il giorno dopo ci sarà lo slalom con Irene Curtoni che è certamente la miglior carta azzurra tra i rapid gates. Di seguito ildelle gare di, valevoli per ladelfemminile di sci. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, direttasu Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. GARE: ...

