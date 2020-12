Scarperia, incidente mortale nella notte: muore una ragazza di 22 anni (Di venerdì 25 dicembre 2020) . Un tragico incidente avvenuto a ridosso della mezzanotte in viale Kennedy, zona già teatro di diversi tragici sinistri stradali a causa della scarsa illuminazione. Probabilmente si è scontrata con un albero ed è deceduta sul colpo: per la ragazza di 22 anni non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi tempestivi. Un tragico incidente avvenuto la scorsa notte a Scarperia, in provincia di Firenze. La vittima è una ragazza di 22 anni, deceduta sul colpo su viale Kennedy, poco prima della mezzanotte. La giovane avrebbe urtato con la sua auto un ostacolo laterale, probabilmente un albero. A causa dell’impatto è rimasta bloccata nelle lamiere del veicolo. Sono ancora in corso accertamenti su causa e dinamica del ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 25 dicembre 2020) . Un tragicoavvenuto a ridosso della mezzain viale Kennedy, zona già teatro di diversi tragici sinistri stradali a causa della scarsa illuminazione. Probabilmente si è scontrata con un albero ed è deceduta sul colpo: per ladi 22non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi tempestivi. Un tragicoavvenuto la scorsa, in provincia di Firenze. La vittima è unadi 22, deceduta sul colpo su viale Kennedy, poco prima della mezza. La giovane avrebbe urtato con la sua auto un ostacolo laterale, probabilmente un albero. A causa dell’impatto è rimasta bloccata nelle lamiere del veicolo. Sono ancora in corso accertamenti su causa e dinamica del ...

