Migranti, dopo 8 mesi una mamma riabbraccia il figlio di 5 anni smarrito nella traversata (Di venerdì 25 dicembre 2020) . Un viaggio attraverso il Mediterraneo e otto mesi lontani: dopo numerose peripezie una madre e il figlio di cinque anni sono riusciti a riabbracciarsi. È una storia commovente, ma a lieto fine, quella raccontata dal Comune di Reggio Emilia, che ha permesso a una mamma di ritrovare il suo bambino dopo che i due erano stati separati in Tunisia finendo su due barconi diversi. dopo una traversata del Mediterraneo e otto mesi lontani, finalmente una mamma e suo figlio di appena cinque anni si sono potuti riabbracciare.

