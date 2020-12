Ibrahimovic, gli auguri di Natale sono particolari: un medio ai followers (Di venerdì 25 dicembre 2020) E' Natale anche per i calciatori. Ogni campione ha utilizzato i propri account per fare gli auguri o mostrare come sta attraversando il 25 dicembre. Sicuramente chi non è passato inosservato è stato Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese del Milan, fermo per un problema muscolare, ha deciso di servirsi dei social per augurare buon Natale ai suoi followers in maniera originale. Il suo "Merry Christmas" è seguito da un'immagine con un medio fatto dalla mano guantata di Babbo Natale.caption id="attachment 1044165" align="alignnone" width="1024" Ibrahimovic (getty images)/captionembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Ibra official/status/1342466733320380417" ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 25 dicembre 2020) E'anche per i calciatori. Ogni campione ha utilizzato i propri account per fare glio mostrare come sta attraversando il 25 dicembre. Sicuramente chi non è passato inosservato è stato Zlatan. L'attaccante svedese del Milan, fermo per un problema muscolare, ha deciso di servirsi dei social per augurare buonai suoiin maniera originale. Il suo "Merry Christmas" è seguito da un'immagine con unfatto dalla mano guantata di Babbo.caption id="attachment 1044165" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Ibra official/status/1342466733320380417" ITA Sport Press.

ItaSportPress : Ibrahimovic, gli auguri di Natale sono particolari: un medio ai followers - - CalcioWeb : Gli auguri di #Natale legati al mondo del calcio: da @Ibra_official am @Cristiano - sportface2016 : #Calcio Gli auguri provocatori di #Ibrahimovic: lo svedese prosegue una strana tradizione per il terzo anno di fi… - sportli26181512 : Ibra, i 'soliti' auguri di Natale: i post più provocatori di sempre firmati Zlatan. FOTO: Per il terzo Natale di fi… - zazoomblog : Milan Ibrahimovic: il dito medio per Natale e gli altri post choc - #Milan #Ibrahimovic: #medio #Natale -