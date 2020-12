GF Vip | Dayane Mello furiosa con Tommaso Zorzi | “Mi fa schifo…”

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 25 dicembre 2020)controChi segue il Grande Fratello Vip sa perfettamente che le nomination sono motivo di scontro e discussioni tra i vari concorrenti. Questa settimana i protagonisti di un’accesa discussione sono stati. Nel corso dell’ultimo appuntamento del reality show di Canale 5, infatti, la modella brasiliana, è stata nominata ancora una volta proprio dal rampollo meneghino. Un’iniziativa che non è piaciuta per nulla alla diretta interessata che ha avuto una reazione spropositata. GF Vip 5, da amici a nemici Al Grande Fratello Vip 5,non ha per nulla gradito la ragione cheha dato al conduttore Alfonso Signorini e ...