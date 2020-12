Elisoccorso a Ceriano Laghetto | ciclista investito a Natale | morto un 42enne

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Tragedia la mattina di. Unin un incidente stradale. Il risveglio per molti è stato con l’atterraggio di une le sirene delle ambulanze. I mezzi di soccorso si sono mobilitati poco dopo le 10 attorno a via Lega Lombarda. È qui che in base ai primi td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.