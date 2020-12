Can Yaman curiosità: dove vive, religione, altezza, vecchi amori (Di venerdì 25 dicembre 2020) Alcune novità sulla vita privata della popolare star turca e sulla sua sfera sentimentale, tra amori ufficiali e presunti tali L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 25 dicembre 2020) Alcune novità sulla vita privata della popolare star turca e sulla sua sfera sentimentale, traufficiali e presunti tali L'articolo proviene da Gossip e Tv.

rtl1025 : ?? Il nuovo #Sandokan sarà interpretato in Tv da Can Yaman, l'annuncio è stato dato questa mattina da @LuxVide su RT… - VanityFairIt : Eccolo il nuovo #Sandokan, che raccoglie l’eredità di Kabir Bedi - MediasetTgcom24 : Can Yaman sarà Sandokan, la Tigre di Mompracem in una serie tv #kanyaman - theweirdSofi : 'ma io non capisco cosa ci trovate di bello in Can Yaman e Ibrahim Çelikkol veramente per me avete i prosciutti sug… - edelaneybbr : @aspasiabbr io volevo fare can yaman -