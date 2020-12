Calciomercato Genoa: via Scamacca per arrivare a un big. Quattro possibili ritorni (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il Genoa studia la strategia di mercato per rinforzare l’attacco: Scamacca potrebbe permettere l’arrivo di un ex. Quattro i nomi Il Genoa potrebbe optare per la cessione di Gianluca Scamacca durante la finestra invernale di Calciomercato, chiedendo un indennizzo al Sassuolo per aver valorizzato in questo avvio di stagione il classe ’99, ambito da top club italiani come Milan e Roma. Il tesoretto ricavato dall’addio di Scamacca permetterebbe alla società rossoblù di piazzare un colpo di maggiore esperienza in attacco. Quattro i possibili ritorni: Krzysztof Piatek dell’Hertha Berlino, Antonio Sanabria del Betis, Leonardo Pavoletti del Cagliari e Christian Kouamé della Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ilstudia la strategia di mercato per rinforzare l’attacco:potrebbe permettere l’arrivo di un ex.i nomi Ilpotrebbe optare per la cessione di Gianlucadurante la finestra invernale di, chiedendo un indennizzo al Sassuolo per aver valorizzato in questo avvio di stagione il classe ’99, ambito da top club italiani come Milan e Roma. Il tesoretto ricavato dall’addio dipermetterebbe alla società rossoblù di piazzare un colpo di maggiore esperienza in attacco.: Krzysztof Piatek dell’Hertha Berlino, Antonio Sanabria del Betis, Leonardo Pavoletti del Cagliari e Christian Kouamé della Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com

