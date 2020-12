Biathlon, World Team Challenge: i precedenti dell’Italia. Una vittoria grazie a Dorothea Wierer e Hofer (Di venerdì 25 dicembre 2020) Lunedì 28 dicembre si svolgerà in Germania il consueto Biathlon World Team Challenge, manifestazione che quest’anno avrà luogo non a Gelsenkirchen, ma a Ruhpolding: dieci coppie si sfideranno in un gara d’esibizione con un format da single-mixed che prevede alle ore 18.15 la mass start ed alle ore 19.05 l’inseguimento. Delle dieci coppie che animeranno l’evento otto sono state già annunciate, con l’Italia che sarà rappresentata da Dorothea Wierer e Lukas Hofer, vittoriosi nella manifestazione nel 2018. Questi tutti i precedenti dell’Italia nella manifestazione. Nel 2002 Wilfried Pallhuber e Nathalie Santer furono undicesimi e finirono doppiati dai vincitori, i tedeschi Michael Greis e Martina Beck Glagow, poi nel 2006 stessa sorte e ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 dicembre 2020) Lunedì 28 dicembre si svolgerà in Germania il consueto, manifestazione che quest’anno avrà luogo non a Gelsenkirchen, ma a Ruhpolding: dieci coppie si sfideranno in un gara d’esibizione con un format da single-mixed che prevede alle ore 18.15 la mass start ed alle ore 19.05 l’inseguimento. Delle dieci coppie che animeranno l’evento otto sono state già annunciate, con l’Italia che sarà rappresentata dae Lukas, vittoriosi nella manifestazione nel 2018. Questi tutti inella manifestazione. Nel 2002 Wilfried Pallhuber e Nathalie Santer furono undicesimi e finirono doppiati dai vincitori, i tedeschi Michael Greis e Martina Beck Glagow, poi nel 2006 stessa sorte e ...

