Berbatov crede in Arteta: "Con lui l'Arsenal può rimettersi in piedi. Ancora giovane come allenatore, merita tempo"

L'ex attaccante del Manchester United Dimitar Berbatov sta con Mikel Arteta e lo sostiene nonostante il delicato momento che sta vivendo il suo Arsenal. Dopo una partenza negativa in campionato, i Gunners si trovano nelle zone bassisime della classifica e il manager ex City sembra essere in bilico. L'ex bomber, parlando ai microfoni di Betfair, si è schierato in sostegno del manager Gunners confidando nelle sue capacità.

Berbatov: "Arteta può sistemare le cose all'Arsenal. Serve tempo"

"L'Arsenal è davvero in difficoltà, ma penso Ancora che Mikel Arteta possa rimediare a questa situazione", ha detto Berbatov. "La scorsa settimana ho detto che Arteta può sistemare le cose all'Arsenal. Serve tempo. L'Arsenal è davvero in difficoltà, ma penso che Mikel Arteta possa rimediare a questa situazione", ha detto.

