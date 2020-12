Australian Open 2021, Lorenzo Sonego con Andrea Vavassori nel torneo di doppio. Cinque gli azzurri al via (Di venerdì 25 dicembre 2020) Signore e signori il quadro si sta chiarendo sempre di più per quanto concerne gli Australian Open 2021. La data di inizio del torneo si avvicina, prevista dall’8 al 21 febbraio. Ebbene, è stata pubblicata l’entry-list del tabellone del doppio maschile. In casa Italia saranno ben Cinque gli azzurri al via. Simone Bolelli, che vinse con Fabio Fognini questo torneo nell’ormai lontano 2015, sarà in coppia con l’argentino Maximo Gonzalez, con cui farà praticamente coppia fissa nell’intera stagione. Duo tutto italiano quello formato da Lorenzo Sonego e da Andrea Vavassori, accoppiata non certo nuova, mentre Salvatore Caruso si cimenterà con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 dicembre 2020) Signore e signori il quadro si sta chiarendo sempre di più per quanto concerne gli. La data di inizio delsi avvicina, prevista dall’8 al 21 febbraio. Ebbene, è stata pubblicata l’entry-list del tabellone delmaschile. In casa Italia saranno benglial via. Simone Bolelli, che vinse con Fabio Fognini questonell’ormai lontano 2015, sarà in coppia con l’argentino Maximo Gonzalez, con cui farà praticamente coppia fissa nell’intera stagione. Duo tutto italiano quello formato dae da, accoppiata non certo nuova, mentre Salvatore Caruso si cimenterà con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. ...

Tennis: Melbourne aspetta Federer, 'sara' Slam magnifico'

