Anche a Natale Android 11 su Samsung Galaxy S20 FE | diffusione ampia

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Arrivano indubbiamente buone notizie per gli utenti che sono ansiosi di mettere le mani sull’aggiornamento con11 a bordo del proprioS20 FE. Alcuni giorni fa abbiamo già fatto un punto della situazione sotto questo punto di vista, evidenziando che la distribuzione del pacchetto software fosse partita in Paesi come la Russia. A quanto pare, però, neil produttore coreano ha deciso di fermarsi e nel giro di poche poche potrebbe arrivare la tanto attesa svoltain Italia. Poche ore per l’arrivo di11 sulS20 FE Provando ad analizzare la questione più in profondità, emerge un report molto interessante ed approfondito di SamMobile. Sostanzialmente, dopo il rilascio ...