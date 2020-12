Variante Covid inglese: dal Regno Unito la nuova versione sudafricana (Di giovedì 24 dicembre 2020) La Variante Covid inglese preoccupa, anche se in molti rassicurano sull’efficacia permanente dei vaccini. Da qualche giorno se ne parla: non è più letale, ma è comunque più veloce nel diffondersi. Un grosso problema che per ora si ripercuote nel Regno Unito (circa 40 mila casi nelle ultime 24 ore con oltre 700 decessi), ma che presto potrebbe essere protagonista anche in altri Paesi (e c’è già chi ne ipotizza le responsabilità dietro alla diffusione dei contagi in Veneto). Ma oltre alla Variante Covid inglese, c’è anche un’altra “versione” che sta sopraggiungendo, sempre dal Regno Unito, stavolta proveniente dal Sudafrica. Ne ha parlato un ministro inglese. Di cosa si ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 24 dicembre 2020) Lapreoccupa, anche se in molti rassicurano sull’efficacia permanente dei vaccini. Da qualche giorno se ne parla: non è più letale, ma è comunque più veloce nel diffondersi. Un grosso problema che per ora si ripercuote nel(circa 40 mila casi nelle ultime 24 ore con oltre 700 decessi), ma che presto potrebbe essere protagonista anche in altri Paesi (e c’è già chi ne ipotizza le responsabilità dietro alla diffusione dei contagi in Veneto). Ma oltre alla, c’è anche un’altra “” che sta sopraggiungendo, sempre dal, stavolta proveniente dal Sudafrica. Ne ha parlato un ministro. Di cosa si ...

