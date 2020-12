Ultime Notizie Roma del 24-12-2020 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 dicembre 2020)dailynews radiogiornale giovedì 24 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale da tutta la redazione scatta oggi lockdown anti-covid di Natale tutta l’Italia entra in zona rossa fino al 27 Ieri corsa allo shopping last minute negozi al dettaglio da oggi chiusi per decreto restano aperti i supermercati farmacie superato intanto alla soglia di 70 mila decessi in Italia per coronavirus scende il 7 9 % il rapporto casi test a te sei già domani nel nostro paesi vicini sai se eri in viaggio dal Belgio e dagli italiani del Regno Unito da oggi all’Italia riprendi voli londra-è atteso per stamani l’annuncio dello storico accordo sulle relazioni post brexit ognuno europee Regno Unito con i negoziati andati avanti per tutta la notte ci sono state enormi concessioni da parte britannica secondo fonti francesi raggiunto un compromesso sulla pesca ultimo ...