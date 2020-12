Su Rai1 Natale in compagnia dello “Zecchino d’Oro” (Di giovedì 24 dicembre 2020) La mattina di Natale sotto l’albero ci sarà “Lo Zecchino di Natale”: una puntata speciale in onda alle 9.35. Sul palco dell’Antoniano torneranno Paolo Belli e Cristina D’Avena per cantare i classici natalizi più famosi, come “Happy Xmas”. Torna anche Edoardo Bennato, che per l’occasione canterà insieme al Coro dell’Antoniano “Lo stelliere”, il brano scritto per la manifestazione e vincitore del 45° Zecchino d’Oro nel 2002. In programma molte altre sorprese: l’attrice Ludovica Nasti, dalla serie evento di Rai1 “L’amica geniale” leggerà una pagina speciale del suo Diario, e ancora Arianna che interpreterà un medley dei più noti brani Disney. Lo spirito natalizio è soprattutto solidarietà: anche in questa occasione, infatti, la musica dello Zecchino ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 dicembre 2020) La mattina disotto l’albero ci sarà “Lodi”: una puntata speciale in onda alle 9.35. Sul palco dell’Antoniano torneranno Paolo Belli e Cristina D’Avena per cantare i classici natalizi più famosi, come “Happy Xmas”. Torna anche Edoardo Bennato, che per l’occasione canterà insieme al Coro dell’Antoniano “Lo stelliere”, il brano scritto per la manifestazione e vincitore del 45°nel 2002. In programma molte altre sorprese: l’attrice Ludovica Nasti, dalla serie evento di“L’amica geniale” leggerà una pagina speciale del suo Diario, e ancora Arianna che interpreterà un medley dei più noti brani Disney. Lo spirito natalizio è soprattutto solidarietà: anche in questa occasione, infatti, la musica...

