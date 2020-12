Santa Messa della Vigilia anticipata di due ore su Rai 1 e TV2000 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Papa Francesco celebrerà la Santa Messa della Vigilia di Natale 2020 in diretta su Rai 1 e TV 2000, ma con due ore di anticipo rispetto ai soliti orari. Leggi su comingsoon (Di giovedì 24 dicembre 2020) Papa Francesco celebrerà ladi Natale 2020 in diretta su Rai 1 e TV 2000, ma con due ore di anticipo rispetto ai soliti orari.

programmitvoggi : I programmi in tv oggi, 24 dicembre 2020: la Santa Messa di Natale di Papa Francesco - salva8111 : RT @InVeritatetweet: ?? Il giorno del Santo Natale sarà celebrata la Santa Messa da Don Minutella, in unione con Papa Benedetto XVI alle ore… - ocdcuria : Savona, Santa Messa della notte di Natale con i Carmelitani Scalzi - Massimo10489625 : ???? REGOLE ASSURDE SOLO PER SCONVOLGERE LE NOSTRE MILLENARIE TRADIZIONI A Messa con il Covid: Gesù nasce in anticip… - teleischia : GUARDA IN DIRETTA ALLE 18 LA SANTA MESSA DELLA NASCITA DI GESU’ CELEBRATA DA DON AGOSTINO IOVENE -