Sampdoria Sassuolo | Bergonzi | «Keita e Chiriches | il VAR ha sbagliato»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 24 dicembre 2020) L’ex arbitro Mauro, ai microfoni di Samp News 24, ha analizzato i controversi episodi inMauro, tra i più stimati moviolisti italiani e tra gli ex arbitri con maggiore esperienza in Serie A, ha analizzato ai microfoni di Sampnews24.com gli episodi controversi del match. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24 ESPULSIONE BALDE – «Il secondo episodio è figlio, come dicevo, dell’inesperienza. L’arbitro vede l’attaccante che rincorre il giocatore in velocità e gli entra da dietro facendolo cadere a terra. A differenza diche non prende il pallone,tocca la sfera. Qui il VAR deve intervenire. Se mettiamo a paragone i due falli è evidente che se estrai il giallo per il primo, devi ...