Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake: spunta la versione Switch sull'Ubisoft Store (Di giovedì 24 dicembre 2020) La versione Nintendo Switch di Prince of Persia: le Sabbie del Tempo Remake torna prepotentemente a spuntare online. Vediamo tutti i dettagli Ci risiamo. Ci addentriamo ancora una volta nei meandri del sottobosco del trapelato e del non ufficiale ma questa volta la fonte appare molto più certa. Torna con forza l'ipotesi dell'approdo del chiacchieratissimo Remake di Prince of Persia: le Sabbie del Tempo per l'ibrida della casa di Kyoto, Nintendo Switch. Insomma, sembra proprio che anche i possessori della console portatile-fissa potranno godersi uno dei capitoli più apprezzati di sempre dell'iconica saga action-adventure. Vediamo di seguito tutti i ...

