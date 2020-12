Playlist musicale: 10 canzoni per Natale (Di giovedì 24 dicembre 2020) La Playlist di questa settimana non poteva non essere dedicata al Natale. Ma, se per tutto il mese di dicembre il calendario dell’avvento musicale di Metropolitan vi ha raccontato tante curiosità sulle canzoni e gli album più popolari del periodo natalizio, i brani che vi invitiamo ad ascoltare oggi escono un po’ dal circuito tradizionale. Meno canti degli angeli e campanelle e più rock and roll e tanta adrenalina. D’altra parte, una Playlist natalizia fuori dagli schemi è perfettamente in linea con l’annata “inconsueta” (per usare un eufemismo) appena trascorsa. Senza considerare che una bella scorta di energie è esattamente quello che ci vuole per buttarsi alle spalle le difficoltà di un anno pazzesco come quello che sta per terminare. Non ci rimane che augurarvi Buone Feste e buon ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ladi questa settimana non poteva non essere dedicata al. Ma, se per tutto il mese di dicembre il calendario dell’avventodi Metropolitan vi ha raccontato tante curiosità sullee gli album più popolari del periodo natalizio, i brani che vi invitiamo ad ascoltare oggi escono un po’ dal circuito tradizionale. Meno canti degli angeli e campanelle e più rock and roll e tanta adrenalina. D’altra parte, unanatalizia fuori dagli schemi è perfettamente in linea con l’annata “inconsueta” (per usare un eufemismo) appena trascorsa. Senza considerare che una bella scorta di energie è esattamente quello che ci vuole per buttarsi alle spalle le difficoltà di un anno pazzesco come quello che sta per terminare. Non ci rimane che augurarvi Buone Feste e buon ...

MarcheMusei : RT @MuseoOmero: Gli auguri in musica del nostro presidente Aldo Grassini #24dicembre Una pausa musicale: serenità, riflessione, autenticit… - MuseoOmero : Gli auguri in musica del nostro presidente Aldo Grassini #24dicembre Una pausa musicale: serenità, riflessione, au… - fattoquotidiano : Google punta forte sul proprio servizio di streaming musicale YouTube Music. Ecco le novità in arrivo - Fagotto_Senpai : Il mio mood è come la mia #playlist musicale: una volta ascolto i #Bastille, un'altra volta #Eminem e #JuiceWRLD, u… - springsteen1949 : [News]Barack Obama, le canzoni preferite del 2020 dell -

Ultime Notizie dalla rete : Playlist musicale Obama svela la sua playlist musicale del 2020: ecco le sue 20 canzoni preferite TPI Una playlist per le feste

Non si prospettano grandi festeggiamenti per questo Natale, ma ci resta sempre la musica. Magari non ci salverà, né ci aiuterà a essere migliori, ma ci farà compagnia, come sempre: ci darà allegria, c ...

Vigorito e i pionieri di RaiStereonotte: quando la musica accese le notti degli italiani in FM

Prima di YouTube, delle playlist Spotify, degli mp3 e dell’era piratesca del peer-to-peer, c’era solo lei: la manopola della radio, unica bussola per chi era alla ricerca di musica.

Non si prospettano grandi festeggiamenti per questo Natale, ma ci resta sempre la musica. Magari non ci salverà, né ci aiuterà a essere migliori, ma ci farà compagnia, come sempre: ci darà allegria, c ...Prima di YouTube, delle playlist Spotify, degli mp3 e dell’era piratesca del peer-to-peer, c’era solo lei: la manopola della radio, unica bussola per chi era alla ricerca di musica.