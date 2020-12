Piegaro. Esplosione in località San Fortunato: morto Gabriele Marsili (Di giovedì 24 dicembre 2020) Terribile incidente a Piegaro in provincia di Perugia. Un’Esplosione è avvenuta in località San Fortunato, zona Cibottola, prima del cimitero. Una prima chiamata ha segnalato una fuga di gas e mentre la squadra dei Vigili del Fuoco di Perugia stava raggiungendo la zona, una seconda telefonata ha avvisato i pompieri dell’avvenuta Esplosione dell’abitazione. Subito è scattata l’allarme per un disperso. È stato scavando tra le macerie che i vigili del fuoco hanno individuato Gabriele Marsili, 44 anni nato a Città della Pieve, purtroppo senza vita. Sull’Esplosione è stata aperta un’inchiesta. L’abitazione interessata è una casa singola. L’Esplosione ha fatto crollare una parte del solaio. Gabriele ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 24 dicembre 2020) Terribile incidente ain provincia di Perugia. Un’è avvenuta inSan, zona Cibottola, prima del cimitero. Una prima chiamata ha segnalato una fuga di gas e mentre la squadra dei Vigili del Fuoco di Perugia stava raggiungendo la zona, una seconda telefonata ha avvisato i pompieri dell’avvenutadell’abitazione. Subito è scattata l’allarme per un disperso. È stato scavando tra le macerie che i vigili del fuoco hanno individuato, 44 anni nato a Città della Pieve, purtroppo senza vita. Sull’è stata aperta un’inchiesta. L’abitazione interessata è una casa singola. L’ha fatto crollare una parte del solaio....

