Non scaricate Cyberpunk 2077 per mobile: è un malware (Di giovedì 24 dicembre 2020) Cari videogiocatori, se navigando in rete trovaste la versione mobile di Cyberpunk 2077 non scaricatela sui vostri dispositivi perché si tratta di un malware. L’allerta arriva direttamente dalle pagine del blog della società russa di cybersicurezza Kaspersky che avvisa della presenza online di un sito web che, camuffandosi da pagina del Google Play Store, mostra la possibilità di scaricare un’applicazione chiamata Cyberpunk 2077 mobile. screenshot della pagina del finto Play Store con l’applicazione di Cyberpunk 2077 mobileLa descrizione degli sviluppatori di tale applicazione la dipinge come la versione beta del videogioco targato Cd Projekt Red che tanto sta facendo parlare di se in queste ultime ... Leggi su wired (Di giovedì 24 dicembre 2020) Cari videogiocatori, se navigando in rete trovaste la versionedinonla sui vostri dispositivi perché si tratta di un. L’allerta arriva direttamente dalle pagine del blog della società russa di cybersicurezza Kaspersky che avvisa della presenza online di un sito web che, camuffandosi da pagina del Google Play Store, mostra la possibilità di scaricare un’applicazione chiamata. screenshot della pagina del finto Play Store con l’applicazione diLa descrizione degli sviluppatori di tale applicazione la dipinge come la versione beta del videogioco targato Cd Projekt Red che tanto sta facendo parlare di se in queste ultime ...

walterwhiteITA : Non scaricate Cyberpunk 2077 per mobile: è un malware - Deiana_Luca9 : Le misure di emergenza anti Covid imposte dal Governo non solo sono illegittime, ma sono altresì reato. - gratianaturaee : RT @MicheleGuetta: Per le feste sarete chiusi in casa non per colpa di un virus ma per dei cialtroni al governo, scaricate la denuncia, leg… - MicheleGuetta : Per le feste sarete chiusi in casa non per colpa di un virus ma per dei cialtroni al governo, scaricate la denuncia… - imadoringlou : Mi si sono scaricate le airpods e ho il telefono in carica quindi non posso usare le cuffie col filo poi uno non deve bestemmiare -

Ultime Notizie dalla rete : Non scaricate Non scaricate Cyberpunk 2077 per mobile: è un malware Wired.it Non scaricate Cyberpunk 2077 per mobile: è un malware

Kaspersky ha individuato un ransomware che si spaccia per la versione beta dell'applicazione mobile di Cyberpunk 2077. Ne esiste già anche la versione per Windows ...

Honor 9A, recensione: uno smartphone economico ma perfetto per i più giovani

Fin dal suo arrivo sul mercato, il brand cinese Honor, da poco divenuto completamente indipendente da Huawei, si è fatto conoscere pian piano con smartphone sempre più interessanti che si sono fatti s ...

Kaspersky ha individuato un ransomware che si spaccia per la versione beta dell'applicazione mobile di Cyberpunk 2077. Ne esiste già anche la versione per Windows ...Fin dal suo arrivo sul mercato, il brand cinese Honor, da poco divenuto completamente indipendente da Huawei, si è fatto conoscere pian piano con smartphone sempre più interessanti che si sono fatti s ...