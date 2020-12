Nascere a Verduno: i numeri del 2020 e un filmato per mostrare il nuovo reparto (Di giovedì 24 dicembre 2020) Verduno Veniamo alla realtà di Alba, Bra e della fitta rete di Comuni facenti capo all'Asl Cn2, che avevano come riferimento il punto nascite del San Lazzaro di Alba il quale, da luglio, si è spostato ... Leggi su gazzettadalba (Di giovedì 24 dicembre 2020)Veniamo alla realtà di Alba, Bra e della fitta rete di Comuni facenti capo all'Asl Cn2, che avevano come riferimento il punto nascite del San Lazzaro di Alba il quale, da luglio, si è spostato ...

CommozioniA : RT @cristinamucciol: Con 'L'abbraccio più forte' #ValerioBerruti vende pastelli e smalto su cartoncino per finanziare l'ospedale pediatrico… - giordi63 : RT @cristinamucciol: Con 'L'abbraccio più forte' #ValerioBerruti vende pastelli e smalto su cartoncino per finanziare l'ospedale pediatrico… - R9Mancini : RT @cristinamucciol: Con 'L'abbraccio più forte' #ValerioBerruti vende pastelli e smalto su cartoncino per finanziare l'ospedale pediatrico… - muttinis : RT @cristinamucciol: Con 'L'abbraccio più forte' #ValerioBerruti vende pastelli e smalto su cartoncino per finanziare l'ospedale pediatrico… - Laura__3012 : RT @cristinamucciol: Con 'L'abbraccio più forte' #ValerioBerruti vende pastelli e smalto su cartoncino per finanziare l'ospedale pediatrico… -

Ultime Notizie dalla rete : Nascere Verduno Nascere a Verduno: i numeri del 2020 e un filmato per mostrare il nuovo reparto http://gazzettadalba.it/ Nascere a Verduno: i numeri del 2020 e un filmato per mostrare il nuovo reparto

VERDUNO Veniamo alla realtà di Alba, Bra e della fitta rete di Comuni facenti capo all’Asl Cn2, che avevano come riferimento il punto nascite del San Lazzaro di Alba il quale, da luglio, si è spostato ...

Dalla Fondazione Nuovo Ospedale una strenna natalizia per dire grazie ai medici e infermieri di Verduno (FOTO)

L'omaggio ai 2.500 dipendenti e collaboratori dell’Asl Cn2 grazie al contributo di Galup, Ondalba e del Consorzio dell’Asti. Alla simbolica cerimonia di consegna il punto sulle prossime iniziative dal ...

VERDUNO Veniamo alla realtà di Alba, Bra e della fitta rete di Comuni facenti capo all’Asl Cn2, che avevano come riferimento il punto nascite del San Lazzaro di Alba il quale, da luglio, si è spostato ...L'omaggio ai 2.500 dipendenti e collaboratori dell’Asl Cn2 grazie al contributo di Galup, Ondalba e del Consorzio dell’Asti. Alla simbolica cerimonia di consegna il punto sulle prossime iniziative dal ...