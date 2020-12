Napoli, in strada nonostante fosse sottoposto a regime domiciliare: arrestato 37enne (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nella serata di ieri gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i consueti servizi di controllo del territorio, hanno notato in vico Orto del Conte un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi rapidamente. Immediatamente bloccato, gli agenti hanno accertato che l’uomo, Mario Palazzo, napoletano di 37 anni, era sottoposto al regime degli arresti domiciliari per rapina. Palazzo è stato arrestato per evasione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nella serata di ieri gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i consueti servizi di controllo del territorio, hanno notato in vico Orto del Conte un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi rapidamente. Immediatamente bloccato, gli agenti hanno accertato che l’uomo, Mario Palazzo, napoletano di 37 anni, eraaldegli arresti domiciliari per rapina. Palazzo è statoper evasione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Gli agenti hanno accertato che l'uomo, Mario Palazzo, napoletano di 37 anni, era sottoposto al regime degli arresti domiciliari per rapina ...

