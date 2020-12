Morto per Covid il padre di Valerio Scanu: 'Il dolore ci sta soffocando' (Di giovedì 24 dicembre 2020) Un grave lutto ha colpito nelle ultime ore il cantante Valerio Scanu, che ha perso il padre Tonino a causa del Covid. "Quando tutto è iniziato il mio più grande terrore era proprio che si arrivasse a ... Leggi su globalist (Di giovedì 24 dicembre 2020) Un grave lutto ha colpito nelle ultime ore il cantante, che ha perso ilTonino a causa del. "Quando tutto è iniziato il mio più grande terrore era proprio che si arrivasse a ...

rtl1025 : ?? È morto a 64 anni Tonino Scanu, padre di @Valerio_Scanu. Era ricoverato da un mese e mezzo per #coronavirus - fanpage : Alle 13 le sirene delle ambulanze hanno suonato per rendere l'ultimo saluto a Filippo Fard ?? - ferrazza : Rischio zero. Tutto sotto controllo. Diamoci una calmata. Aperitivo contro il panico. È solo un’influenza. L'igiene… - matteobordone : @emanueleme @JaiFournier Mah. Chi lo sa. Per qualsiasi ragione retorica puoi essere sommerso o salvato. Comunque a… - gretatorri : anche voi avete un gruppo di whatsapp morto che però ogni anno resuscita per gli auguri di natale? no, perché io c’è l’ho... -

