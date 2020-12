Milleproroghe - Congelato laumento dei pedaggi autostradali

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Puntuale come il tradizionale concerto di Capodanno dei Wiener Philarmoniker dalla Sala degli amici della musica di Vienna, il 1 gennaio, tradizionalmente, porta con sé l'aumento delle tariffe. Un ritocco all'insù che, in genere, è più generoso del corrispondente incremento dell'indice dei prezzi al consumo. Quest'anno, per la seconda volta (era già successo l'anno scorso) non accadrà. O meglio, non accadrà l'1 gennaio, visto che l'incremento deiè statodal governo fino a fine luglio, in attesa che siano aggiornati i piani economico-finanziari delle società concessionarie. Se ne riparlerà l'1 agosto, giusto in tempo per l'esodo estivo. Il foglio rosa varrà un anno. Il provvedimento è contenuto nel cosiddetto decreto, approvato "salvo intese" ieri dal Consiglio dei ministri: ...