Milan, Musacchio può lasciare in anticipo: ipotesi rescissione a gennaio (Di giovedì 24 dicembre 2020) Mateo Musacchio può salutare anticipatamente il Milan. Nelle prossime settimane potrebbe concludersi definitivamente l’avventura del difensore spagnolo in maglia rossonera. Musacchio, fuori dal progetto tecnico di Pioli, ha un contratto in scadenza nel giugno del 2021 ma con tutta probabilità è destinato a lasciare il club in via anticipata. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il calciatore potrebbe rescindere il proprio accordo per cercare una nuova squadra e permettendo allo stesso club di alleggerire il monte ingaggi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 dicembre 2020) Mateopuò salutare anticipatamente il. Nelle prossime settimane potrebbe concludersi definitivamente l’avventura del difensore spagnolo in maglia rossonera., fuori dal progetto tecnico di Pioli, ha un contratto in scadenza nel giugno del 2021 ma con tutta probabilità è destinato ail club in via anticipata. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il calciatore potrebbe rescindere il proprio accordo per cercare una nuova squadra e permettendo allo stesso club di alleggerire il monte ingaggi. SportFace.

Milan, Musacchio può lasciare in anticipo: ipotesi rescissione a gennaio. Secondo Tuttosport il difensore spagnolo saluterà il club ...

