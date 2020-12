Ma poi si spiega nel pezzo che «quasi sicuramente era una truffa» (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il titolo dell’inchiesta di Repubblica pubblicata nella giornata di oggi non lascia molto spazio all’immaginazione: «Due dosi di vaccino a mille dollari», viaggio tra i trafficanti del dark web. Nell’articolo si parla della trattativa, condotta dal giornalista che ha realizzato l’inchiesta, con una delle persone che, sul dark web appunto, ha messo un annuncio di vendita di un vaccino Pfizer: due dosi, dunque, per mille dollari. Ma nello stesso articolo – all’interno del quale non si arriva mai all’esito finale della trattativa – si sottolinea come si tratti di «truffe. quasi sicuramente si tratta di truffe. Adescamento dei più ingenui, o dei più disperati». LEGGI ANCHE > No, il vaccino Pfizer non rende le donne sterili Vaccino sul dark web, cosa sappiamo Repubblica parla del dark web. Ovvero quella parte di internet non indicizzata dai motori di ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il titolo dell’inchiesta di Repubblica pubblicata nella giornata di oggi non lascia molto spazio all’immaginazione: «Due dosi di vaccino a mille dollari», viaggio tra i trafficanti del dark web. Nell’articolo si parla della trattativa, condotta dal giornalista che ha realizzato l’inchiesta, con una delle persone che, sul dark web appunto, ha messo un annuncio di vendita di un vaccino Pfizer: due dosi, dunque, per mille dollari. Ma nello stesso articolo – all’interno del quale non si arriva mai all’esito finale della trattativa – si sottolinea come si tratti di «truffe.si tratta di truffe. Adescamento dei più ingenui, o dei più disperati». LEGGI ANCHE > No, il vaccino Pfizer non rende le donne sterili Vaccino sul dark web, cosa sappiamo Repubblica parla del dark web. Ovvero quella parte di internet non indicizzata dai motori di ...

giornalettismo : Il titolo: 'Due dosi di #vaccino a mille euro, viaggio tra i trafficanti del #darkweb'. Ma poi si spiega che si t… - cwheryl : Quando dio distribuì la fortuna io evidentemente ero in fila per qualche altra cosa, perché sennò non si spiega 4… - MarySpes : RT @GiancarloDeRisi: Perché Qatar e Arabia Saudita hanno finanziato la guerra in Siria, e poi sigillato i confini per non accogliere profug… - FcaPitti : RT @GiancarloDeRisi: Perché Qatar e Arabia Saudita hanno finanziato la guerra in Siria, e poi sigillato i confini per non accogliere profug… - datzebao : @diabolicus23 Io parlo della comunicazione di massa. Ovvio, poi ne va modulata una specifica per i vari ambiti. Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : poi spiega Dario Bressanini: “Ho un melanoma uveale. Un tumore maligno raro” Il Fatto Quotidiano Regione, c’è il sì al bilancio "Scelte utili per Siena"

Rosignoli (Pd) e Scaramelli (IV) appoggiano i provvedimenti della manovra "Investimenti su sanità, opere pubbliche, viabilità e piccoli Comuni" ...

Area camper, prima sì poi no: le proteste

Il presidente del club Vallesina Ferretti amareggiato: "Avevamo presentato il progetto al parco del Vallato. Poi hanno dato colpa al Covid" ...

Rosignoli (Pd) e Scaramelli (IV) appoggiano i provvedimenti della manovra "Investimenti su sanità, opere pubbliche, viabilità e piccoli Comuni" ...Il presidente del club Vallesina Ferretti amareggiato: "Avevamo presentato il progetto al parco del Vallato. Poi hanno dato colpa al Covid" ...