Il confinamento digitale nell’era della pandemia

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Il lockdown attuale segna l’ingresso in una nuova era, con le sue forme specifiche di sottomissione, di sorveglianza e di controllo. Leggi

Vale_Raffa : Ammetto che il confinamento ci ha sorpreso scettici nei confronti del mondo digitale ma il desiderio di raggiungere… - menegopiovan : @barbedwire45 In epoca di confinamento dove è impossibile interfacciarsi con il reale, l'unico canale (medium) è il… -

Ultime Notizie dalla rete : confinamento digitale

Internazionale

Cominciamo con la primizia: dal 24 al 26 dicembre nell’App de «la Lettura» si può leggere un racconto di Natale di Mauro Covacich in tre puntate, scritto in esclusiva per l’edizione digitale e ... che ...[COMUNE] L’amministrazione comunale di Occhiobello (Rovigo) nel 2020 ha potenziato la forza lavoro, fronteggiando anche diverse problematiche ...