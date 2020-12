E l'infermiera Claudia farà da apripista: "Io pronta, nel rispetto di chi non c'e più" (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tiziana Paolocci Milano: sarà Adele del Niguarda, in trincea da mesi, a inaugurare il piano «Con orgoglio rappresenterò tutti gli operatori sanitari». Claudia Alivernini sembra piccola, piccola mentre parla davanti a uno degli edifici più belli dell'Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, la struttura romana in prima linea già nelle prime battute della guerra al Covid. Sarà lei, insieme a un operatore sanitario, una ricercatrice e due medici a ricevere domenica mattina una delle prime dosi di vaccino destinate all'Italia e, in particolare, una delle 955 della fetta riservata al Lazio, già partite dalla sede belga della Pfizer, e pronte per essere stoccate proprio presso lo Spallanzani, da dove poi l'esercito le distribuirà alle altre regioni. «Invito tutti a vaccinarsi - dichiara Claudia, un po' intimidita per ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tiziana Paolocci Milano: sarà Adele del Niguarda, in trincea da mesi, a inaugurare il piano «Con orgoglio rappresenterò tutti gli operatori sanitari».Alivernini sembra piccola, piccola mentre parla davanti a uno degli edifici più belli dell'Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, la struttura romana in prima linea già nelle prime battute della guerra al Covid. Sarà lei, insieme a un operatore sanitario, una ricercatrice e due medici a ricevere domenica mattina una delle prime dosi di vaccino destinate all'Italia e, in particolare, una delle 955 della fetta riservata al Lazio, già partite dalla sede belga della Pfizer, e pronte per essere stoccate proprio presso lo Spallanzani, da dove poi l'esercito le distribuirà alle altre regioni. «Invito tutti a vaccinarsi - dichiara, un po' intimidita per ...

