Covid | situazione in miglioramento ma Rezza ricorda | “Limitare i contatti”

(Di giovedì 24 dicembre 2020) L‘indice Rt di trasmissibilità del Coronavirus è superiore a “1” solo in Veneto e Molise. Così rivela Silvio Brusaferro durante la conferenza stampa al ministero della Salute. “Il parametro che resta inferiore a 1 in quasi tutte le regioni tranne il Veneto in cui tocca 1,1 e il Molise, che arriva a 1,02”. Brusaferro ammette poi che siamo di fronte a “una leggera tendenza alla risalita”, dal momento che l’indice Rt in Italia da 0,86 della scorsa settimana è passato a 0,90. Tuttavia, lapare essere migliore che in altri Paesi Europei, dove “il virus sta circolando fortemente” e ci sono zone “dove avviene in modo più intenso”. Per quanto riguarda “l’età mediana” dei pazienti infettati da Sars-Cov-2, in Italia “sta leggermente diminuendo”. Ma vi è un risvolto positivo: “La maggior parte delle persone affette da, quasi il 75%, sono ...