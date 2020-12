Covid: in Lombardia nei giorni arancioni caccia e pesca consentite fuori dal proprio Comune (Di giovedì 24 dicembre 2020) Confermata la possibilità di cacciare e pescare in Lombardia anche al di fuori del proprio Comune di residenza o domicilio nelle giornate di zona arancione. La Regione ha varato un'ordinanza che, ... Leggi su milanotoday (Di giovedì 24 dicembre 2020) Confermata la possibilità dire ere inanche al dideldi residenza o domicilio nelle giornate di zona arancione. La Regione ha varato un'ordinanza che, ...

AlessLongo : Attivo da qualche ora il call center immuni per i positivi al covid 800 91 24 91 Farà quello che i sanitari non vo… - Linkiesta : Sono molte le criticità da affrontare per la prima staffetta di immunizzazione. Medici e infermieri hanno bisogno… - MediasetTgcom24 : Vacanze di Natale Covid, 9 chilometri di coda per uscire da Milano #coronavirusitalia - ric_bra74 : RT @RegLombardia: #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-15). Eseguiti 32.294 tamponi, 2.656 i nuovi positivi (8,2%). D… - mapivi63 : RT @RegLombardia: #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-15). Eseguiti 32.294 tamponi, 2.656 i nuovi positivi (8,2%). D… -