Caso Palamara | i non ricordo che possono inguaiare Davigo

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Luca Fazzo L'ex Pm di Milano smentito dal collega e amico Ardita: sapeva dell'esposto sui veleni nella Procura di Roma Altro che chiacchiere, altro che conversazioni generiche di quelle che si dimenticano appena alzati da tavola. Su Piercamillo, il giudice simbolo di Mani Pulite, e sul suo ruolo nel «» ora incombe il sospetto di non avere detto la verità quando nell'ottobre scorso venne interrogato dalla Procura di Perugia nell'ambito dell'inchiesta su, ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati, sull'ex procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio e sull'ex pm romano Stefano Fava. Interrogato su due pranzi con Fava,ne ha minimizzato l'importanza, rifugiandosi nei «non» e escludendo che vi si fosse parlato a ...

AnnalisaChirico : Caso Palamara: ‘Davigo sapeva dell’esposto’, parla Sebastiano Ardita che smentisce le affermazioni dell'ex membro d… - AnnalisaChirico : Caso Palamara: davanti al procuratore di Perugia #Davigo si nasconde tra ‘non ricordo’ e segreti di ufficio. Leggi… - abbracadabra6 : @ImolaOggi Ma non si preoccupano più del caso Palamara ora si dedicano al vacino - MutiLeonilde : RT @AnnalisaChirico: Caso Palamara: ‘Davigo sapeva dell’esposto’, parla Sebastiano Ardita che smentisce le affermazioni dell'ex membro del… - 2Disastro : RT @AnnalisaChirico: Caso Palamara: ‘Davigo sapeva dell’esposto’, parla Sebastiano Ardita che smentisce le affermazioni dell'ex membro del… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Palamara

il Resto del Carlino

Nel giorno in cui il procuratore capo di Reggio Emilia, Marco Mescolini, è stato sentito dalla prima commissione del Csm in merito al procedimento di incompatibilità ambientale che lo coinvolge, arriv ...Dalla perdita di credibilità della magistratura, conseguente al caso Palamara, "se ne esce con presa di coscienza etica". Le leggi non bastano, " ci deve essere una rivoluzione nel modo di comportarsi ...