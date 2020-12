Ascolti tv 23 dicembre 2020: Fratelli Caputo contro Ulisse in replica, i dati (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il debutto della nuova serie tv con Nino Frassica e Cesare Bocci ha perso la sfida contro Alberto Angela in replica, ma ha fatto meglio dell'ultima fiction Mediaset L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il debutto della nuova serie tv con Nino Frassica e Cesare Bocci ha perso la sfidaAlberto Angela in, ma ha fatto meglio dell'ultima fiction Mediaset L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Notiziedi_it : Ascolti tv ieri, vince Ulisse in replica (15,9%), Fratelli Caputo (14,8%): dati di mercoledì 23 dicembre 2020 - Raiofficialnews : #AscoltiTv di mercoledì #23dicembre ?? - fede89fg : RT @HSCHEMUSICA: E' il 24 Dicembre e noi non potevamo non farvi una sorpresa natalizia musicale! E' uscito oggi a sorpresa la versione unpl… - il_Case : Ascolti TV | Mercoledì 23 dicembre 2020. In 3,4 milioni per l’esordio di Fratelli Caputo (14.8%). Vince Ulisse in r… - SerieTvserie : Ascolti tv mercoledì 23 dicembre 2020 -