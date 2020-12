Vaccino covid Lombardia/ Galli, Pregliasco, Zangrillo e Remuzzi fra i primi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Vaccino covid Lombardia: inizia il conto alla rovescia per la distribuzione. Partirà nei luoghi simbolo come Codogno e Alzano Lombardo Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 23 dicembre 2020): inizia il conto alla rovescia per la distribuzione. Partirà nei luoghi simbolo come Codogno e Alzano Lombardo

RobertoBurioni : Complimenti ad AIFA e al nuovo presidente Prof. Giorgio Palù per l’approvazione istantanea del vaccino contro COVID-19. Un ottimo inizio. - RobertoBurioni : EMA ha dato ok al vaccino anti-COVID-19. Avanti a tutta forza con le vaccinazioni in Italia. Un ritardo non sarebbe giustificabile. - Corriere : AstraZeneca: il nostro vaccino efficace contro variante inglese - Agenparl : Covid: Calabria (FI), governo faccia chiarezza su dosi vaccino - - MircoCeotto : RT @fisascat: #LavoroDomestico, l’Avviso Comune delle Parti Sociali: includere le badanti tra i primi destinatari del vaccino anti Covid. L… -