Un serie di omicidi mirati | all’ombra delle trame dei Talebani

(Di giovedì 24 dicembre 2020) La lista deglisi fa più lunga: Mohammad Yousuf Rashid, il direttore esecutivo della rete Fefa, Free and Fair Election Forum of Afghanistan, è stato ucciso ieri mattina a Kabul. «Ha bevuto una coppa di martirio per promuovere la democrazia», così il comunicato del Joint Civil Society Working Group, unacoalizioni della società civile, di cui Rashid era un esponente conosciuto. Da molti anni con la sua associazione monitorava infatti le elezioni, denunciandone irregolarità e brogli, cercando … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

La lista degli omicidi mirati si fa più lunga: Mohammad Yousuf Rashid, il direttore esecutivo della rete Fefa, Free and Fair Election Forum of Afghanistan, è stato ucciso ieri mattina a Kabul. «Ha bev ...