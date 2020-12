Turchia, 27 anni di prigione a ex caporedattore di Cumhuriyet, Can Dündar: svelò i traffici di armi dall’intelligence di Ankara ai jihadisti (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Oltre 27 anni di carcere all’ex caporedattore del quotidiano Cumhuriyet, Can Dündar, con l’accusa di aver aiutato un gruppo terroristico e di spionaggio. La giustizia turca torna ad abbattersi contro gli oppositori del regime e la stampa non allineata. Il Tribunale di Istanbul ha così messo la parola fine sulla vicenda che ha coinvolto il giornalista turco, fuggito in Germania nel 2016 dopo essere finito in carcere nel novembre 2015, che aveva pubblicato le immagini di mezzi dell’intelligence di Ankara che attraversavano il confine con la Siria per rifornire di armi i combattenti islamisti impegnati nella guerra civile contro Bashar al-Assad, in quel territorio ribattezzato poi dai media “l’autostrada del jihad” a causa dei numerosi passaggi di combattenti fedeli a Isis, al-Qaeda e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Oltre 27di carcere all’exdel quotidiano, Can, con l’accusa di aver aiutato un gruppo terroristico e di spionaggio. La giustizia turca torna ad abbattersi contro gli oppositori del regime e la stampa non allineata. Il Tribunale di Istanbul ha così messo la parola fine sulla vicenda che ha coinvolto il giornalista turco, fuggito in Germania nel 2016 dopo essere finito in carcere nel novembre 2015, che aveva pubblicato le immagini di mezzi dell’intelligence diche attraversavano il confine con la Siria per rifornire dii combattenti islamisti impegnati nella guerra civile contro Bashar al-Assad, in quel territorio ribattezzato poi dai media “l’autostrada del jihad” a causa dei numerosi passaggi di combattenti fedeli a Isis, al-Qaeda e ...

Dopo anni di tira e molla, la sempre più sfibrata alleanza tra Usa e Turchia approda alle sanzioni di Washington per l'acquisto del sistema di difesa russo S-400.

Il giornalista turco Can Dundar, ex direttore del quotidiano Cumhuriyetche dal giugno del 2016 vive in esilio in Germania, è stato condannato in contumacia da un tribunale di Istanbul a 27 anni e otto

Il giornalista turco Can Dundar, ex direttore del quotidiano Cumhuriyetche dal giugno del 2016 vive in esilio in Germania, è stato condannato in contumacia da un tribunale di Istanbul a 27 anni e otto ...