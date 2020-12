Trippier | ma cosa fai? Scommette sulla sua cessione | squalificato per 10 settimane

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il terzino dell'Atletico Madrid Kieran Tripper è stato protagonista in negativo di una curiosa vicenda. L'ex calciatore del Tottenham avrebbe scommessosuadagli Spurs ai Colchoneros nel 2019. Di conseguenza, la Football Association ha deciso di prendere un severo provvedimento nei confronti del difensore, che è statoper 10e punito con 70.000 sterline di multa. Il giocatore dunque non potrà scendere in campo con l'Atletico Madrid fino al 28 febbraio 2021.