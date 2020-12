Serie B, Delio Rossi esonerato: l’Ascoli non trova pace (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dopo la sconfitta di ieri sera contro il Monza (2-0), l’Ascoli ha deciso di cambiare per la seconda volta guida tecnica. Termina così dopo appena sei partite l’avventura di Delio Rossi sulla panchina dei marchigiani. La situazione e i possibili sostituti. Delio Rossi esonerato: il comunicato Ieri sera, nel turno infrasettimanale valido per la 14a giornata di Serie B, l’Ascoli ha rimediato sul campo del Monza l’ennesima sconfitta stagionale. Poco dopo il termine del match, con un solo punto conquistato in sei partite, la società bianconera ha deciso di esonerare il tecnico Delio Rossi. Ecco il comunicato comparso sul sito ufficiale del club: “l’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dopo la sconfitta di ieri sera contro il Monza (2-0),ha deciso di cambiare per la seconda volta guida tecnica. Termina così dopo appena sei partite l’avventura disulla panchina dei marchigiani. La situazione e i possibili sostituti.: il comunicato Ieri sera, nel turno infrasettimanale valido per la 14a giornata diB,ha rimediato sul campo del Monza l’ennesima sconfitta stagionale. Poco dopo il termine del match, con un solo punto conquistato in sei partite, la società bianconera ha deciso di esonerare il tecnico. Ecco il comunicato comparso sul sito ufficiale del club: “Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver ...

